Infortunio Frattesi, il nerazzurro si è operato: comunicato e tempi di recupero sulle condizioni del centrocampista di Chivu

Un fulmine a ciel sereno in casa Inter. In una nota ufficiale, il club nerazzurro ha comunicato che il centrocampista Davide Frattesi si è sottoposto a un intervento chirurgico. L’operazione, eseguita per risolvere una problematica fisica che evidentemente si trascinava da tempo, è stata programmata all’inizio della pausa estiva per ottimizzare i tempi di recupero in vista della nuova stagione.

Si tratta di un intervento di Sports Hernia bilaterale, comunemente nota come ernia dello sport o pubalgia cronica, una condizione dolorosa comune negli atleti che sollecitano costantemente la regione addominale e inguinale. La scelta di procedere con l’operazione indica la volontà del giocatore e dello staff medico dell’Inter di risolvere definitivamente il problema per permettere a Frattesi di tornare in campo al 100% della sua condizione fisica. L’intervento è stato eseguito presso l’eccellenza dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Il comunicato ufficiale dell’Inter:

Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico di Sports Hernia bilaterale, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito e seguirà un programma di riabilitazione.

Tempi di Recupero e Rientro in Campo

Sebbene il comunicato non specifichi i tempi di recupero, per questo tipo di intervento sono generalmente necessarie dalle 6 alle 8 settimane prima di un ritorno all’attività agonistica. Questo significa che Davide Frattesi salterà con ogni probabilità l’intera preparazione estiva con la squadra di Cristian Chivu. La sua presenza per la prima giornata della Serie A 2025/2026 è, di conseguenza, a forte rischio. L’obiettivo primario sarà quello di completare senza fretta il percorso riabilitativo per riavere a disposizione il centrocampista della Nazionale per gli impegni di inizio autunno, evitando possibili ricadute e garantendo un recupero completo e duraturo.