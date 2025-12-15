Infortunio Gabbia, l’esito degli esami parla chiaro! Ecco quali sono le sue condizioni dopo il problema accusato durante il match casalingo contro il Sassuolo

Infortunio Gabbia, l’esito degli esami parla chiaro! Ecco quali sono le sue condizioni del difensore dopo il problema accusato ieri

Arriva una notizia positiva in casa Milan, utile a stemperare l’amarezza per il pareggio contro il Sassuolo. Gli esami clinico-strumentali a cui si è sottoposto Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, hanno escluso conseguenze gravi dopo l’infortunio rimediato in partita.

Il centrale rossonero si era fermato in seguito a un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro, accasciandosi a terra con evidenti segnali di dolore e costringendo Massimiliano Allegri alla sostituzione. Un episodio che aveva fatto scattare l’allarme, soprattutto considerando le difficoltà numeriche del reparto arretrato.

Gli accertamenti svolti nella mattinata hanno dato esito confortante: nessuna lesione capsulo-legamentosa né meniscale. Un responso fondamentale per lo staff medico e tecnico, che può tirare un sospiro di sollievo. Gabbia, salvo sorprese, partirà regolarmente con il gruppo per Riad, dove il Milan sarà impegnato nella Supercoppa Italiana. La sua disponibilità, anche solo parziale, rappresenta un’opzione preziosa per Allegri.

Mercato: l’allarme non è rientrato

Il caso Gabbia, però, riporta d’attualità un tema centrale: la necessità di rinforzi in difesa. L’episodio conferma quanto il reparto sia esposto a rischi e quanto serva intervenire a gennaio. Igli Tare, nuovo direttore sportivo, è chiamato a individuare almeno un centrale affidabile per evitare nuove emergenze. Il recupero di Gabbia è una boccata d’ossigeno, ma non basta a risolvere le carenze strutturali della rosa.