Pagelle Milan Sassuolo, TOP e FLOP del match - Calcio News 24

Pagelle Milan Sassuolo, TOP e FLOP del match
Milan
Mike MAIGNAN 6,5 – Attento in più occasioni, incolpevole sui gol subiti.
Fikayo TOMORI 6 – Chiude bene nel finale, qualche imprecisione in uscita.
Matteo GABBIA 5,5 – Koné lo supera sul gol, nel complesso partita ordinata. Dal 60′ Koni DE WINTER 6 – Entra per l’infortunio di Gabbia, ma lascia qualche spazio di troppo su Pinamonti.
Strahinja PAVLOVIC 6 – Dominante fisicamente, ma rischia nel finale su Cheddira.
Alexis SAELEMAEKERS 6,5 – Sempre propositivo in attacco, cerca l’uno contro uno con efficacia.
Ruben LOFTUS-CHEEK 6 – Bene nel secondo tempo, assiste al gol di Bartesaghi.
Adrien RABIOT 5,5 – Improvvisamente poco preciso, sbaglia un’occasione nel primo tempo.
Davide BARTESAGHI 8 – Doppietta decisiva, corre e lotta mostrando grande personalità. Dal 90′ Pervis ESTUPINIAN – sv.
Christopher NKUNKU 6,5 – Lavora per la squadra, fornisce l’assist per il secondo gol di Bartesaghi.
Christian PULISIC 6 – Presente in zona gol, ma meno brillante del solito. Dal 73′ Samuele RICCI 6 – Finale senza grandi guizzi.
All. Massimiliano ALLEGRI 6 – Il Milan soffre, ma resta solido. Qualche limite resta nell’approccio contro le medio-piccole.
Sassuolo
Arijanet MURIC 6,5 – Bravo tra i pali, salva diversi palloni complicati.
Sebastian WALUKIEWICZ 5,5 – Distratto sul primo gol.
Jay IDZES 6 – Partita positiva e solida.
Ismael KONÉ 7 – Sempre dinamico, tocco intelligente sul gol.
Andrea PINAMONTI 6,5 – Determinante in area, fa sentire il fisico.
Armand LAURIENTE 7 – Ingresso devastante, trova il gol del pareggio.
All. Fabio GROSSO 6,5 – Sassuolo coraggioso, bravo nei cambi e nella gestione della catena sinistra.
Le pagelle Milan Sassuolo evidenziano un Milan che vince, ma che deve migliorare nella gestione della partita. Bartesaghi, assoluto protagonista, trascina i rossoneri.