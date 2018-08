Infortunio Hallfredsson, noia muscolare durante il match contro il Bologna sul neutro di Torino per il centrocampista del Frosinone

Serata da dimenticare per Hallfredsson, quella che avrebbe dovuto vedere la prima uscita casalinga della stagione per il Frosinone. A causa della squalifica del campo, invece, i ciociari hanno disputato a Torino il match contro il Bologna. In una serata davvero nera per il centrocampista islandese, che dopo pochi minuti soltanto di gioco si è accasciato a terra.

In attesa di esami più approfonditi, Hallfredsson ha dovuto lasciare il terreno di gioco per una noia muscolare. Che gli ha impedito di proseguire il match e ha indotto mister Longo a sostituirlo con Maiello. Nei prossimi giorni l’esito degli accertamenti clinici chiarirà la situazione.