Belgio, preoccupa Hazard: fastidio muscolare e cambio obbligato

Il Belgio perde i pezzi: dopo la sostituzione forzata di Kevin De Bruyne anche Hazard è costretto al cambio per un fastidio muscolare

Il Belgio potrebbe avere due assenze pesanti nel prossimo turno di Euro 2020: i Diavoli Rossi sono in ansia per Kevin De Bruyne che ha subito un brutto fallo da Palhinha con la caviglia che si è girata in malo modo.

Verso il finale di gara problema muscolare anche per Hazard: il numero 10 costretto al cambio con Martinez che spera di riaverli contro l’Italia.