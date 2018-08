Infortunio Ionita: il moldavo perde i sensi dopo aver sbattuto violentemente la testa. Le condizioni del giocatore del Cagliari

Ancora sfortuna per il Cagliari di Rolando Maran, che dopo aver perso Lucas Castro poco prima del match con il Sassuolo, ha dovuto registrare un nuovo problema fisico, peraltro proprio per il sostituto del centrocampista argentino ex Chievo. All’84’ della gara contro i neroverdi Artur Ionita è stato costretto ad abbandonare il campo in barella: botta alla testa per il giocatore rossoblu, che non è potuto rientrare in campo. Al suo posto è entrato Faragò. Ionita è stato immediatamente portato in ospedale e adesso le sue condizioni verranno monitorate con il passare delle ore.