 Infortunio Kean, salta l'Italia! Gattuso lo sostituisce così
Connect with us

Fiorentina News

Infortunio Kean, salta l’Italia! Infortunio con la Fiorentina e forfait con gli azzurri in vista delle gare di qualificazione. Gattuso sostituisce così l’attaccante!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

kean

Infortunio Kean, salta l’Italia! Brutta notizia per la Nazionale italiana costretta a rinunciare alla convocazione dell’attaccante della Fiorentina

Brutta notizia per la Nazionale italiana. Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è costretto a rinunciare alla convocazione a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto torna Nicolò Cambiaghi del Bologna.

Cambiaghi ritrova la maglia azzurra

Classe 2000 come Kean, Nicolò Cambiaghi torna nel gruppo di Gennaro Gattuso dopo un inizio di stagione convincente con il Bologna. Il suo ritorno in Azzurro rappresenta una nuova occasione per confermare le qualità già mostrate lo scorso 14 ottobre, quando fece il suo esordio in Nazionale maggiore nei minuti finali del 3-0 contro Israele a Udine.

Per il CT Gattuso, si tratta di una sostituzione naturale: Cambiaghi garantisce dinamismo e duttilità offensiva, caratteristiche fondamentali per i prossimi due impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Il programma: raduno a Coverciano, poi Moldova e Norvegia

Gli Azzurri si raduneranno domani, lunedì 10 novembre, al Centro Tecnico di Coverciano, dove nel pomeriggio è prevista la prima seduta di allenamento.
In agenda anche la conferenza stampa di Gattuso alle ore 14:00, durante la quale il CT farà il punto sugli infortuni e illustrerà gli obiettivi del doppio impegno.

L’Italia affronterà la Moldova a Chisinau giovedì 13 novembre e la Norvegia a Milano domenica 16 novembre, due gare decisive per blindare il pass verso i Mondiali.

Nell’elenco dei convocati figurano anche due giocatori della Juventus, conferma della solidità del blocco bianconero in azzurro.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida tv

Related Topics:

Genoa News

Genoa Fiorentina, un intruso in conferenza stampa di De Rossi: l’abbraccio al tecnico rossoblù di Dzeko che saluta il suo ex compagno: la ricostruzione dell’episodio

Avatar di Paolo Moramarco

Published

2 ore ago

on

9 Novembre 2025

By

De Rossi
Continue Reading

Fiorentina News

Conferenza stampa Vanoli post Genoa Fiorentina: «Siamo in un frullatore, ma ripartiamo dall’atteggiamento e dall’umiltà. Oggi abbiamo giocato da squadra»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

9 Novembre 2025

By

Vanoli Torino
Continue Reading