Infortunio Kean, la Fiorentina prega il rientro dell'attaccante. Le ultime novità sul centravanti - Calcio News 24

Infortunio Kean: la Fiorentina resta in ansia per le condizioni dell’attaccante

L’infortunio Kean, o meglio il problema fisico che ha colpito l’attaccante in questi giorni, continua a tenere in allerta l’ambiente della Fiorentina. Anche se non si tratta di un infortunio muscolare o traumatico, l’assenza di Moise Kean dagli allenamenti preoccupa lo staff tecnico e i tifosi. Ieri il centravanti ex Juventus non ha preso parte alla seduta al Viola Park a causa di un forte stato febbrile, facendo scattare qualche campanello d’allarme.

Al momento non c’è ancora un bollettino medico ufficiale che parli di un vero e proprio infortunio, ma la condizione fisica dell’attaccante viola è sotto osservazione. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, anche per oggi è molto probabile un nuovo forfait. L’infortunio Kean, seppur legato a un malessere temporaneo, rischia comunque di avere ripercussioni concrete in vista del prossimo impegno di campionato.

La Fiorentina è attesa dalla sfida contro il Como, in programma domenica, e la presenza di Kean è fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra. Se lo stato febbrile dovesse persistere anche domani, venerdì, l’eventualità di un’assenza comincerebbe a diventare più concreta. Al momento si parla ancora di semplice precauzione, ma la situazione potrebbe evolvere rapidamente.

L’infortunio Kean, pur non essendo di natura traumatica, rappresenta una variabile importante per mister Italiano, che dovrà valutare soluzioni alternative in attacco nel caso in cui il centravanti non dovesse recuperare in tempo. La speranza è che già da domani l’attaccante possa tornare ad allenarsi almeno parzialmente, per rientrare nei piani tattici in vista del match contro i lombardi.

Va detto che solo un malessere davvero acuto può costringere un calciatore professionista come Kean a uno stop totale. In questo senso, la febbre alta registrata nelle ultime ore ha imposto riposo assoluto, segno che le condizioni non vanno sottovalutate. La Fiorentina, intanto, resta in attesa di aggiornamenti, consapevole dell’importanza del giocatore e della necessità di non forzare i tempi di recupero.

Nelle prossime 24-48 ore si capirà se quello che oggi viene ancora definito un semplice episodio influenzale si trasformerà in un infortunio Kean vero e proprio, con effetti sul match di domenica.