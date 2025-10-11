Infortunio Kristensen, tegola Udinese: ecco i tempi di recupero. Il difensore danese salterà i prossimi cruciali impegni

Kristensen, solido difensore centrale danese, sarà costretto ai box per circa un mese a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Un’assenza pesante, che lo escluderà da partite cruciali dell’Udinese per far punti contro Cremonese e Lecce, ma anche da test importanti come Juventus e Atalanta. Un vero peccato, dato che Kristensen aveva trovato nel ruolo di centrale la sua migliore collocazione.

Difesa da ridisegnare:

L’infortunio costringe il tecnico tedesco a ridisegnare una difesa che, anche contro il Cagliari, ha mostrato distrazioni e concesso troppo, nonostante un dominio netto nella partita (24 tiri totali) e un’occasione mancata per la prima vittoria interna.

Al centro della retroguardia, è molto probabile che Runjaic si affidi al trentaquattrenne belga Christian Kabasele. Esperto, prezioso uomo spogliatoio e autore del gol del pareggio contro i sardi, Kabasele ha dimostrato il suo valore, tanto che il tecnico ne ha chiesto subito la riconferma nonostante l’età che avanza. Dunque, contro la Cremonese, si prevede un terzetto difensivo composto da Goglichidze, Kabasele e l’inamovibile Solet.

Una novità importante riguarda la porta: rientrerà Maduka Okoye, che ha scontato la squalifica di due mesi inflitta per violazione di lealtà sportiva, nell’ambito di una presunta combine di Lazio-Udinese del 2024.

Breve pausa e nuove motivazioni

Intanto, Runjaic ha concesso tre giorni di vacanza ai suoi calciatori, che riprenderanno il lavoro lunedì. La giornata di ieri è stata anche di festa per il centrocampista polacco Jakub Piotrowski, diventato papà di Liam, e pronto a lottare per una maglia da titolare al suo rientro. L’Udinese è chiamata a compattarsi per affrontare al meglio le prossime sfide e scalare la classifica.