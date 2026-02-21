Inter News
Infortunio Lautaro Martinez, scatta l’allarme nerazzurro: Chivu può fare a meno del Toro per un mese
Infortunio Lautaro Martinez, stop pesante e fino a sei partite a rischio per il capitano. Tutti gli aggiornamenti e le ultime
La situazione di Lautaro Martínez si è trasformata in un vero campanello d’allarme per l’Inter, proprio alla vigilia di un periodo fitto di impegni decisivi. Gli esami svolti all’Humanitas di Rozzano hanno confermato un risentimento al soleo della gamba sinistra, un infortunio che per un attaccante esplosivo come l’argentino rappresenta un ostacolo serio.
Tempi di recupero e partite a rischio
Secondo le stime riportate, i tempi di recupero per questo tipo di problema muscolare vanno dalle 4 alle 5 settimane. Tradotto nel calendario nerazzurro, significa che Lautaro rischia di saltare:
- Lecce
- Genoa
- Como
- Atalanta
- Bodo/Glimt (ritorno dei playoff)
- Milan nel derby dell’8 marzo
Il rientro più realistico, allo stato attuale, sarebbe a fine marzo, con la speranza di riaverlo almeno per la trasferta di Firenze o per il big match contro la Roma ad aprile.
Obiettivi a rischio: Champions e Derby
Lautaro proverà comunque a forzare i tempi, come da sua indole, ma due appuntamenti restano particolarmente critici.
- Ottavi di Champions: anche in caso di rimonta contro il Bodo/Glimt, l’argentino rischierebbe di saltare sia l’andata (10-11 marzo) sia il ritorno (17-18 marzo).
- Derby di Milano: la sua assenza nella stracittadina sarebbe un colpo durissimo, quasi più del problema fisico. Al momento, un recupero per l’8 marzo viene definito un vero e proprio miracolo.
Un dato pesa ulteriormente: da quando Lautaro è all’Inter, i nerazzurri hanno affrontato il Milan senza di lui solo due volte, una per scelta tecnica di Spalletti e una per squalifica.
Le soluzioni di Chivu senza il capitano
Cristian Chivu dovrà ora ridisegnare l’attacco per un mese complicatissimo, facendo leva:
- sui 61 punti già conquistati in campionato,
- sulla crescita di Pio Esposito,
- sull’impatto di Bonny, chiamato a un salto di responsabilità.
L’obiettivo è mantenere la rotta fino al rientro del leader tecnico ed emotivo della squadra.
