Napoli, risonanza magnetica negativa per Lozano: il comunicato

Arriva il comunicato del Napoli sulle condizioni di Hirving Lozano: ecco le ultime sull’attaccante messicano dopo lo scontro

Il Napoli comunica le condizioni di Hirving Lozano dopo lo scontro in Messico-Trinidad e Tobago.

«Hirving Lozano, uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago, si è sottoposto a risonanza magnetica che ha dato esito negativo. L’attaccante del Napoli sta bene ed ha parlato col medico sociale azzurro, Dottor Canonico, che è in costante contatto con lo staff medico messicano. La ferita lacero contusa all’arcata sopracciliare sinistra è stata suturata. Il Chucky dopo 10 minuti del match si era scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita subendo un duro colpito al volto. Come da protocollo, Lozano domani verrà sottoposto a visita neurologica».