Infortunio Lukaku, il comunicato: c’è lesione alla coscia. Necessaria consulenza chirurgica… Il Napoli deve tornare sul mercato

Il verdetto tanto temuto è arrivato, ed è impietoso. Il Napoli, tramite una nota ufficiale, ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Romelu Lukaku in seguito all’infortunio rimediato nell’amichevole contro l’Olympiacos. Le speranze di un problema di lieve entità sono state spazzate via da una diagnosi che conferma la gravità della situazione e preannuncia un lungo stop per il centravanti belga.

Questo il bollettino medico diffuso dal club nel primo pomeriggio di oggi: «In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica».

Le parole chiave sono due e non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche: “lesione di alto grado”, che indica un danno muscolare significativo, e la necessità di una “consulenza chirurgica”, che apre alla possibilità di un intervento e, di conseguenza, a tempi di recupero che si misurano in mesi, non in settimane.

Inevitabilmente, la notizia ha scatenato un terremoto che dall’infermeria si è propagato immediatamente all’area mercato. L’infortunio di Lukaku va a incidere in maniera drammatica sulle strategie del Napoli. Con le partenze estive di Raspadori and Simeone, Mister Conte si ritrova con il solo Lorenzo Lucca come centravanti di ruolo. Una soluzione insufficiente per affrontare una stagione che vedrà il club impegnato su due fronti, campionato e Champions League.

Quella che fino a pochi giorni fa era una rosa quasi completa, ora si trova in piena emergenza offensiva. L’acquisto di una prima punta non è più un’opzione, ma un’esigenza assoluta. La dirigenza è ora impegnata in una disperata corsa contro il tempo: con soli 13 giorni alla chiusura del mercato, trovare un profilo di qualità, disponibile e a condizioni ragionevoli, sarà un’impresa tutt’altro che semplice.