Infortunio Lukaku: Romelu brucia le tappe! Ha fatto sapere al Napoli che potrebbe esserci per… L’attaccante sta lavorando in Belgio

Una notizia che infiamma l’entusiasmo dei tifosi e cambia le prospettive del Napoli. Dall’infermeria arriva un aggiornamento importantissimo sulle condizioni di Romelu Lukaku: il centravanti belga sta bruciando le tappe del suo recupero e punta a un rientro anticipato, molto prima di quanto inizialmente previsto.

A svelare la novità è l’edizione odierna de Il Mattino, che riporta le indiscrezioni filtrate direttamente dall’entourage di “Big Rom”. L’attaccante, infortunatosi lo scorso 14 agosto, sta lavorando intensamente con i fisioterapisti della nazionale belga e i progressi sono stati talmente rapidi da ridefinire completamente la tabella di marcia.

«Intanto Lukaku fa sapere che il suo recupero va avanti a gonfie vele e che potrebbe bruciare le tappe del suo rientro a Napoli. Si è fatto male il 14 agosto e per i fisioterapisti della nazionale belga che lo tengono in cura, potrebbe già essere pronto per metà dicembre. Altro che gennaio. Obiettivo Riad, insomma, quando c’è la Supercoppa italiana. Per Lucca, da quel momento, gli spazi potrebbero ancor più ridursi».

L’obiettivo, dunque, è chiaro e ambizioso: essere a disposizione di Antonio Conte per la Supercoppa Italiana che si disputerà a Riad. Un traguardo che, fino a poche settimane fa, sembrava impossibile. Il rientro, inizialmente ipotizzato per gennaio, verrebbe così anticipato di diverse settimane, regalando al tecnico la sua arma offensiva più potente per il primo trofeo stagionale.

Questa accelerazione, se confermata, avrebbe anche delle conseguenze sulle gerarchie interne. Con il ritorno anticipato di Lukaku, lo spazio per gli altri attaccanti, in particolare per Lorenzo Lucca, si ridurrebbe drasticamente. Ma per Conte e per il Napoli, la prospettiva di riavere il proprio bomber per un appuntamento così cruciale è una notizia di valore inestimabile, che aggiunge una nuova, potente arma all’arco degli azzurri.