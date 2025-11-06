Infortunio Lukaku, l’attaccante del Napoli accelera per il rientro? Nel mirino una nuova data per il ritorno in campo! Le ultime sul suo recupero

Infortunio Lukaku, l’attaccante belga è entrato nella fase finale del recupero. L’obiettivo è tornare in campo per questa data qui!

Buone notizie per il Napoli e per Romelu Lukaku, che vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L’attaccante belga, fermo dal 14 agosto per una lesione di alto grado al retto femorale sinistro rimediata nell’amichevole contro l’Olympiacos, ha iniziato la fase decisiva del suo recupero.

Come riportato da Sky Sport, l’ex Inter è tornato stabilmente a Castel Volturno e sta intensificando i carichi di lavoro tra campo e palestra. Dopo la lunga riabilitazione svolta in Belgio, le risposte fisiche sono incoraggianti: Lukaku non forza, ma cresce di condizione giorno dopo giorno.

Sabato scorso era in tribuna al Maradona per sostenere i compagni, segnale della sua voglia di tornare protagonista. Da venerdì lavora individualmente, seguendo un programma studiato dallo staff medico del club per accompagnarlo al rientro graduale senza rischi di ricadute.

Nel mirino di Lukaku e del Napoli c’è una data precisa: 18 dicembre, semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. L’obiettivo è essere a disposizione per quella sfida, che segnerebbe il ritorno in campo del bomber dopo più di quattro mesi di stop.

Tutto dipenderà dalle prossime settimane, ma il piano del Napoli è chiaro: recuperare l’attaccante in piena efficienza fisica per ritrovare la sua potenza e il suo peso offensivo nella fase decisiva della stagione.

