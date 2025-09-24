Infortunio Luvumbo, il Cagliari spinge per il rientro. L'indiscrezione in casa rossoblu - Calcio News 24

Infortunio Luvumbo: corsa contro il tempo per rientrare contro l’Inter

Il Cagliari di Fabio Pisacane si avvicina a uno degli impegni più complessi di questo inizio stagione: la sfida casalinga contro l’Inter di Cristian Chivu, in programma sabato 27 settembre alle 20:45 alla Unipol Domus. Tuttavia, l’attenzione dell’ambiente rossoblù è concentrata soprattutto su un punto interrogativo: l’infortunio di Luvumbo.

L’attaccante angolano, classe 2002, è fermo da diversi giorni a causa di un infortunio muscolare che lo ha già costretto a saltare le ultime uscite ufficiali. Rapido, imprevedibile e capace di accendere l’attacco con le sue accelerazioni, Zito Luvumbo rappresenta una delle risorse più importanti dell’organico isolano. Tuttavia, il suo rientro resta in forte dubbio, nonostante i tentativi dello staff medico e dello stesso calciatore di recuperare almeno per la panchina.

La gestione dell’infortunio di Luvumbo è diventata una priorità per il Cagliari. Nelle ultime ore, il giocatore si sta sottoponendo a terapie e lavoro personalizzato nel tentativo di ridurre i tempi di recupero, ma il countdown è serrato e il rischio di forzare troppo resta concreto. L’ipotesi più realistica è che il suo nome venga lasciato fuori dalla lista dei convocati, a meno di un recupero lampo nelle prossime ore.

Nel frattempo, Pisacane studia alternative nel reparto offensivo. Durante gli allenamenti al CRAI Sport Center, il tecnico ha provato diverse soluzioni per far fronte all’eventuale assenza del numero 77. Il vuoto lasciato dall’infortunio di Luvumbo non è semplice da colmare, poiché si tratta di un profilo unico per caratteristiche fisiche e tattiche. La sua velocità è spesso un’arma fondamentale per rompere le difese avversarie, soprattutto nelle transizioni.

La sfida contro l’Inter, una delle favorite al titolo, sarà un banco di prova importante per il Cagliari, che dovrà scendere in campo con concentrazione massima, anche in assenza del suo talento offensivo. Per Pisacane sarà l’occasione per dimostrare di poter sopperire alle assenze con organizzazione e spirito di squadra.

L’infortunio di Luvumbo, però, resta uno dei principali temi d’attualità in casa Cagliari. I tifosi sperano in un ritorno in tempi brevi, magari già dalla prossima giornata, quando il calendario sarà più alla portata e il contributo dell’angolano potrà risultare determinante.