Infortunio Maignan, le ultime sui tempi di recupero: quali partite può saltare il portiere del Milan dopo il problema al polpaccio rimediato col Bologna

Brutte notizie in casa Milan, che trema per le condizioni di Mike Maignan. L’immagine del portiere francese che lascia San Siro in stampelle dopo la partita contro il Bologna ha fatto scattare l’allarme rosso. L’infortunio, occorso al 55′ del match, riguarda il polpaccio destro, un muscolo notoriamente delicato che fa temere uno stop prolungato. Maignan ha chiesto immediatamente il cambio, uscendo dal campo zoppicando e visibilmente dolorante.

Nelle prossime ore gli esami strumentali faranno chiarezza sull’effettiva gravità del problema, ma le sensazioni non sono positive. Il precedente infortunio di Leão, fermato da un problema analogo per oltre 40 giorni, funge da preoccupante metro di paragone. L’ambiente rossonero si prepara al peggio, con due scenari possibili che delineano un autunno complicato.

L’ipotesi più ottimistica prevede uno stop di circa un mese e mezzo. Se così fosse, Maignan tornerebbe a disposizione soltanto a inizio novembre, saltando un blocco di partite cruciali in campionato, tra cui le sfide di alta classifica contro Napoli e Juventus, oltre a un turno di Coppa Italia. Sarebbe un’assenza pesantissima, che costringerebbe il Milan a navigare a vista per diverse settimane.

Lo scenario peggiore, invece, ipotizza un recupero ancora più lungo, di circa due mesi. In questo caso, il rientro del portiere slitterebbe a dopo la sosta per le nazionali di novembre. Ciò significherebbe non solo saltare tutte le partite di ottobre, ma anche il big match contro la Roma e, soprattutto, il sentitissimo derby contro l’Inter, in programma nel weekend del 23 novembre. Il Milan trattiene il fiato, in attesa di un verdetto che condizionerà pesantemente la prima parte della sua stagione.