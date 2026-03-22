Infortunio Mancini, fastidio al polpaccio sinistro per il difensore giallorosso! Salta i playoff con l’Italia? Le ultime

Infortunio Mancini, fastidio al polpaccio sinistro per il difensore giallorosso: rischio playoff con l’Italia? Le ultime novità

Nella sfida tra Roma e Lecce, valida per la 30ª giornata di Serie A, Gianluca Mancini è stato costretto a lasciare il campo all’inizio della ripresa dopo aver accusato un fastidio al polpaccio sinistro. Il difensore giallorosso ha immediatamente chiesto il cambio, spingendo Gian Piero Gasperini a inserire Daniele Ghilardi e facendo scattare un primo allarme sulle sue condizioni.

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Le prime indicazioni, però, sono rassicuranti sia per la Roma sia per la Nazionale italiana. Per Mancini si tratterebbe infatti soltanto di un affaticamento muscolare, nulla che dovrebbe impedirgli di rispondere alla convocazione azzurra. Il centrale figura tra i 28 chiamati per la sfida contro l’Irlanda del Nord del 26 marzo, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, e dovrebbe unirsi regolarmente al gruppo.

Le sue condizioni verranno comunque monitorate nelle prossime ore, anche in vista dell’eventuale finale del 31 marzo contro una tra Galles e Bosnia‑Erzegovina. La Roma resta prudente, ma il rischio di un infortunio serio sembra al momento scongiurato.