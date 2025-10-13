 Infortunio Milan, arriva l’esito degli esami: brutte notizie per i rossoneri, tutti i dettagli
Infortunio Milan, arriva l'esito degli esami: brutte notizie per i rossoneri, tutti i dettagli

2 minuti ago

Pulisic Saelemaekers Prossimo turno Serie A 2025/2026

Infortunio Milan, arriva l’esito degli esami di Saelemaekers brutte notizie per i rossoneri guidati da Allegri, tutti i dettagli

Brutte notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri. Secondo quanto appreso da Milannews24, gli esami a cui si è sottoposto Alexis Saelemaekers hanno infatti confermato un infortunio muscolare al flessore, rimediato durante gli impegni con la Nazionale belga. L’esterno, apprezzato per duttilità e corsa instancabile, sarà costretto a fermarsi.

Stop obbligato e partite a rischio

La diagnosi non è grave, ma impone comunque un periodo di riposo che lo terrà lontano dal campo almeno per la ripresa del campionato. La sua assenza peserà soprattutto nella sfida di San Siro contro la Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre: un match tradizionalmente insidioso, in cui la copertura delle fasce sarà fondamentale.

Allegri costretto a cambiare i piani

Il tecnico livornese dovrà rivedere le proprie strategie, cercando soluzioni alternative per non perdere equilibrio e intensità. L’obiettivo resta quello di recuperare il giocatore senza forzare i tempi, evitando ricadute che potrebbero complicare ulteriormente la stagione.

Leggi le ultimissime su Saelemaekers su Milannews24

