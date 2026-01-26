Infortunio Milinkovic-Savic: l’esito degli esami del portiere del Napoli. Le condizioni e i tempi di recupero

Infortunio Milinkovic-Savic: l’esito degli esami a cui è stato sottoposto il portiere del Napoli. Le condizioni e i tempi di recupero

Non c’è pace per il Napoli. All’indomani della dolorosa sconfitta subita all’Allianz Stadium contro la Juventus, l’ambiente azzurro deve incassare un’altra notizia negativa che riguarda l’infermeria. I timori della vigilia, che avevano costretto Vanja Milinkovic-Savic a guardare i compagni nel big match di ieri, hanno trovato purtroppo conferma negli accertamenti clinici svolti in mattinata. Il gigante serbo si è sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il bollettino medico: elongazione alla coscia

Il verdetto dello staff sanitario è chiaro: gli esami hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Non si tratta di uno strappo grave, ma di un infortunio muscolare fastidioso che richiede prudenza, specialmente per un ruolo esplosivo come quello dell’estremo difensore. Come comunicato dalla società, il calciatore ha già intrapreso l’iter riabilitativo per cercare di accorciare i tempi di recupero, ma la sua presenza per le prossime sfide resta fortemente a rischio.

L’assenza pesante nel ko di Torino

L’infortunio di Milinkovic-Savic è stato il preludio alla serata storta di ieri. Il portiere, infatti, aveva alzato bandiera bianca proprio durante la rifinitura, saltando il delicatissimo incrocio contro la Juventus terminato con un netto 3-0 in favore dei bianconeri. Al suo posto è sceso in campo Alex Meret, che ha dovuto rispolverare i guanti dopo mesi di panchina in una serata complicatissima, dove la furia bianconera ha travolto la difesa partenopea. Con lo stop forzato del serbo, toccherà ancora al portiere friulano difendere i pali del Napoli nelle prossime uscite, con il compito non facile di ridare sicurezza a un reparto apparso in difficoltà contro la Vecchia Signora. Per Conte, tecnico che cura ogni dettaglio difensivo, un’altra gatta da pelare in un gennaio che si sta rivelando stregato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano