Infortunio Nuytinck: in forse per Genoa-Udinese

Il difensore dell’Udinese potrebbe rimanere fuori nelle prossime sfide. Infortunio Nuytinck: le ultime sulle condizioni del difensore

Emergenza Udinese. Rolando Mandragora, Seko Fofana, Lukasz Teodorczyk e Bram Nuytinck sono a rischio per la prossima sfida di campionato contro il Genoa. I bianconeri si giocano tanto, Velazquez si gioca la panchina e potrebbe essere costretto a rinunciare numerosi elementi. Problemi anche per il difensore Nuytinck, uscito malconcio nel corso della sfida con il Napoli. Infortunio Nuytinck: le ultimissime.

Questo il comunicato ufficiale dell’Udinese: «Bram Nuytinck, uscito dalla gara per un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, è al lavoro per ritornare al più presto a disposizione di Mister Velazquez». Il difensore centrale dei friulani, sempre presente sin qui, è in dubbio per Genoa-Udinese.