Infortunio Pafundi, la Samp spera nel rientro: arrivano buone notizie sul talento ex Udinese! Al Penzo assente per precauzione, ma può tornare in questa data

Infortunio Pafundi, la Samp spera nel rientro: il talento classe 2006 non è stato convocato al Penzo per precauzione. Buone notizie in vista?

La Sampdoria ha dovuto rinunciare a Simone Pafundi nella trasferta del Pier Luigi Penzo contro il Venezia, valida per la 12ª giornata di Serie BKT 2025/2026. Il giovane talento classe 2006, tra i prospetti più interessanti del calcio italiano, non è stato convocato da Angelo Gregucci per via di una condizione fisica non ancora ottimale.

L’attaccante, che aveva ripreso ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi, è stato tenuto precauzionalmente a riposo dallo staff tecnico per evitare rischi di ricaduta muscolare. Come riportato da Il Secolo XIX, nella giornata di oggi il giocatore sosterrà ulteriori esami di controllo per valutare i progressi del recupero.

Pafundi punta la Juve Stabia: occasione dopo la sosta

L’ex Udinese, arrivato in estate per aggiungere fantasia e imprevedibilità al reparto offensivo blucerchiato, ha vissuto un inizio di stagione complicato tra piccoli infortuni e condizione non ancora al top. La pausa per le Nazionali rappresenta ora l’occasione ideale per completare il lavoro di recupero e tornare disponibile in vista del prossimo impegno interno.

L’obiettivo fissato dallo staff tecnico è il 24 novembre, data della sfida del Luigi Ferraris contro la Juve Stabia, match in cui Pafundi potrebbe finalmente ritrovare il campo e dare un contributo importante nella corsa alla zona playoff.

Gregucci lo aspetta: «Pedina fondamentale per il progetto»

Il tecnico Angelo Gregucci, subentrato per rilanciare la stagione doriana, considera Pafundi un elemento chiave per la seconda parte di campionato. Il fantasista friulano, dotato di ottima visione di gioco e grande rapidità nello stretto, è stato provato più volte nel tridente offensivo durante gli allenamenti e potrebbe diventare la marcia in più della Doria nella fase decisiva del torneo.

Nel frattempo, la Sampdoria prosegue il programma misto di lavoro atletico e tattico, in attesa di riabbracciare il suo talento più atteso: Pafundi, pronto a tornare protagonista davanti al pubblico del Ferraris.