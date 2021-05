Infortunio Rebic: verso il forfait con l’Atalanta. Chi al suo posto?

Rebic vicino al forfait per un fastidio al polpaccio: Rafael Leao e Mandzukic si giocano il posto da centravanti contro l’Atalanta

Rebic è in forte dubbio per la gara di domani sera contro l’Atalanta: è questa la cattiva notizia che Stefano Pioli ha regalato nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Milan. Il croato soffre per un piccolo problema al polpaccio e solo domani mattina verranno sciolte le riserve.

MANDZUKIC O LEAO – In caso di forfait confermato, sono due le ipotesi di formazione per Stefano Pioli: Rafael Leao titolare nel ruolo di centravanti con Brahim Diaz trequartista e Calhanoglu a sinistra, con Saelemaekers che completerebbe il terzetto di trequartisti sulla destra. Oppure la carta a sorpresa: Mandzukic titolare con Rafael Leao a sinistra e Calhanoglu e Saelemaekers a completare il reparto. Pioli spera che la notte porti consiglio.

I DETTAGLI SU MILANNEWS24