Infortunio Rodrygo, che tegola per il Real Madrid! Grave stop per il brasiliano, salta il Mondiale

Infortunio Rodrygo, Real Madrid sotto shock: si rompe il crociato, stop lunghissimo e addio al Mondiale. I dettagli

La sconfitta interna contro il Getafe, che ha ampliato a quattro punti il distacco dal Barcellona, non è stata l’unica cattiva notizia per il Real Madrid. La serata del Bernabeu ha infatti lasciato in eredità un infortunio pesantissimo, destinato a incidere profondamente sul finale di stagione dei Blancos.

Secondo quanto riportato da Marca, Rodrygo ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un problema che inizialmente sembrava lieve — tanto che il brasiliano aveva concluso la partita in campo — ma che gli esami successivi hanno rivelato essere molto più grave del previsto. L’esterno classe 2001 dovrà quindi fermarsi per diversi mesi.

L’assenza di Rodrygo rappresenta un colpo durissimo non solo per il Real Madrid, che perde uno dei suoi giocatori più incisivi nella fase decisiva della stagione, ma anche per la nazionale brasiliana. I tempi di recupero superiori ai sei mesi lo escludono infatti con certezza dal prossimo Mondiale, privando il Brasile di uno dei suoi talenti più brillanti.