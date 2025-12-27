Infortunio Rovella, buone notizie per la Lazio e Sarri: il giocatore rientrerà presto a disposizione. La possibile data

Infortunio Rovella, i biancocelesti possono sorridere. Il centrocampista dovrebbe essere a disposizione di Sarri per il prossimo 7 gennaio

L’infortunio di Rovella sta finalmente entrando nella sua fase conclusiva, portando un sospiro di sollievo in casa Lazio. Dopo mesi complessi e una lunga attesa, Nicolò Rovella comincia a vedere la luce in fondo al tunnel e a programmare concretamente il ritorno in campo sotto la guida di Maurizio Sarri. Anche se non è ancora stata fissata una data precisa per il rientro ufficiale, c’è la certezza che il centrocampista tornerà disponibile nel corso del mese di gennaio.

Il percorso di recupero dall’infortunio di Rovella è iniziato subito dopo il derby del 21 settembre, gara che ha visto il giovane centrocampista fermarsi proprio nel momento in cui stava acquisendo continuità e fiducia. La lesione ha richiesto tempi di recupero molto lunghi, con uno staff medico che ha gestito ogni fase con attenzione e scrupolo. Durante le festività natalizie Rovella ha continuato a seguire il protocollo riabilitativo senza interruzioni, consolidando progressivamente la condizione fisica e mentale necessaria per tornare a disposizione.

La priorità, dopo uno stop così prolungato, è stata la riatletizzazione. E su questo fronte arrivano segnali positivi: come riportato dal Corriere dello Sport, Rovella ha ripreso a correre e si è allenato parzialmente con il gruppo a Formello. Un passo importante che conferma come l’infortunio di Rovella sia ormai superato, anche se lo staff tecnico procederà con cautela per evitare rischi di ricaduta.

Per i prossimi impegni della Lazio, l’assenza di Rovella è certa nelle sfide contro Udinese e Napoli. Tuttavia, già per la gara contro la Fiorentina del 7 gennaio si può sperare in una convocazione simbolica, utile a far riprendere al centrocampista confidenza con l’ambiente partita senza forzare i tempi.

L’obiettivo realistico per un rientro effettivo in campo resta la sfida contro il Verona dell’11 gennaio, quando Sarri potrà valutarne la condizione fisica e il minutaggio. In alternativa, il tecnico potrebbe decidere di posticipare il ritorno al match successivo contro il Como, in programma il 19 gennaio, per avere un Rovella al massimo della forma.

In sintesi, l’infortunio di Rovella sta per diventare un capitolo chiuso nella stagione della Lazio. Il centrocampista si avvicina gradualmente al pieno recupero, pronto a dare nuovo equilibrio al reparto e ad arricchire le scelte tattiche di Sarri, segnando un ritorno atteso e fondamentale per il prosieguo della stagione biancoceleste.