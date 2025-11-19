Infortunio Rugani, svelati i tempi di recupero per il difensore della Juve! I bianconeri dovranno fare a meno del centrale fino a questa data!

Infortunio Rugani, svelati i tempi di recupero per il difensore della Juve! Il centrale bianconero costretto a un lungo periodo di recupero: salta il Napoli

Il responso medico è stato chiaro: Daniele Rugani dovrà fermarsi per almeno tre settimane a causa di una lesione muscolare al soleo della gamba destra. Una notizia che si presenta come una pesantissima tegola per la Juventus e per il neo-tecnico Luciano Spalletti, che si ritrova a dover affrontare il ciclo di partite più intenso della stagione con una difesa ridotta all’osso.

Il calendario del dolore: niente Napoli e Champions

Il periodo di stop per Rugani arriva in un momento cruciale. Il centrale classe 1994 salterà un filotto di sei partite fondamentali tra campionato e coppe. L’assenza del difensore bianconero si farà sentire subito: Rugani non sarà disponibile per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina (sabato 22 novembre), e non prenderà parte alla trasferta europea in Norvegia contro il Bodø/Glimt (in Champions League), né al match casalingo contro il Cagliari.

La sfida più attesa sarà quella contro il Napoli di Antonio Conte il 7 dicembre, un big match che potrebbe avere importanti riflessi sulle ambizioni di classifica dei bianconeri. Rugani non ci sarà neanche nell’ottavo di Coppa Italia contro l’Udinese e, molto probabilmente, nemmeno nell’impegno europeo contro il Pafos.

Spalletti senza alternative: difesa da inventare

Per Luciano Spalletti, la gestione dell’emergenza difensiva diventa un vero e proprio rebus tattico. Con i lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal ancora lontani dal rientro, la perdita di Rugani priva il tecnico dell’unica alternativa di ruolo al centro della difesa.

. L’ipotesi di adattare nuovamente un centrocampista, come fatto con Teun Koopmeiners, torna in prima linea. La Juventus dovrà stringere i denti: il mese della verità inizia senza difesa.