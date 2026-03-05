Infortunio Savona, operato al ginocchio l’ex Juve: intervento riuscito, stagione ai titoli di coda

Infortunio Savona, l’ex Juve sotto i ferri per un problema al ginocchio: operazione riuscita, stop fino a fine stagione

La stagione di Nicolò Savona si è chiusa in anticipo, ma l’intervento al ginocchio è perfettamente riuscito. Il difensore classe 2003, passato la scorsa estate dalla Juventus al Nottingham Forest, ha dovuto fermarsi a causa di un problema che ne aveva limitato il rendimento nelle ultime settimane, rendendo inevitabile l’operazione. Uno stop che interrompe un’annata in cui il giovane azzurro si stava imponendo in Premier League: 20 presenze, oltre 1.500 minuti, due gol e due assist a testimoniare una crescita costante.

L’ultima partita risale al 3 gennaio e l’ultima convocazione al 25 gennaio contro il Brentford, prima che il dolore lo costringesse ai box e al consulto specialistico. Dopo l’intervento, Savona ha rassicurato tutti con una foto su Instagram e un messaggio chiaro: «Ci rivediamo presto in campo». Il Nottingham Forest ha subito rilanciato il post, confermando pieno sostegno al giocatore.

Nonostante l’amarezza per la chiusura anticipata della stagione, la continuità mostrata prima dell’infortunio lascia ottimismo per il suo rientro: il club inglese sembra intenzionato a puntare ancora forte su di lui nella prossima annata.