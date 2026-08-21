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Atalanta, infortunio per Scalvini: trauma distorsivo alla caviglia sinistra dopo la sfida con l’Hapoel
Gli esami strumentali hanno evidenziato il problema: Scalvini ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà valutato giorno per giorno
Giorgio Scalvini ha riportato un infortunio nel corso del playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv, disputato ieri a Bergamo e terminato sullo 0-0.
Il difensore dell’Atalanta si è sottoposto agli accertamenti strumentali, che hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia sinistra. Scalvini ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico nerazzurro.
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Di seguito il comunicato integrale dell’Atalanta, mantenuto invariato:
PAROLE – «Il calciatore Giorgio Scalvini si è sottoposto a esami strumentali, in seguito all’infortunio rimediato nella gara di ieri contro l’Hapoel Tel-Aviv, che hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia sinistra. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno».