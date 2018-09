Infortunio Schiattarella: problema muscolare per il centrocampista

Infortunio Schiattarella: problema muscolare alla coscia destra per il centrocampista spallino costretto ad uscire

Maledizione Spal in questa ripresa per gli emiliani. Leonardo Semplici ha dovuto effettuare un doppio cambio per due infortuni. Prima ha dovuto rilevare il difensore Felipe e poi ha abbondanti il campo il centrocampista Schiattarella. Il numero 28 spallino è uscito anzitempo per un problema muscolare alla coscia destra che ha costretto il suo allenatore ad inserire Valdifiori. Nei prossimi giorni verranno effettuati esami approfonditi.