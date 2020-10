Infortunio Sensi: continua il calvario del centrocampista nerazzurro che tornerà a disposizione dopo la sosta di novembre

Infinito calvario per Stefano Sensi. Come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista dell’Inter non sarà a disposizione di Conte prima della sosta di novembre.

Non ci sono lesioni, in effetti, ma Sensi non avverte buone sensazioni in campo: è accaduto prima del debutto in Champions con il Borussia Moenchengladbach, la storia si è ripetuta anche a Marassi sabato scorso. E allora fermi tutti, bandiera bianca e nuovi controlli: l’ex Sassuolo tornerà dopo la sosta di novembre.