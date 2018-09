Infortunio Soriano, problemi nel riscaldamento: dentro Parigini

Infortunio Soriano, il centrocampista del Torino si fa male nel riscaldamento e salta la sfida con l’Atalanta

Infortunio Soriano, problemi in casa Torino a pochi minuti dall’inizio del match contro l’Atalanta. Il centrocampista si è infortunato durante il corso del riscaldamento del match odierno e non sarà più nella formazione titolare di Walter Mazzarri. Al suo posto dentro il giovane Vittorio Parigini. Questa sera, alle ore 21, Atalanta-Torino si sfideranno nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Non ci sarà, tuttavia, il centrocampista classe 1991 Roberto Soriano, arrivato in prestito dal Villarreal. Lo stesso tecnico della formazione granata, Walter Mazzarri, aveva parlato ieri in conferenza stampa di un Soriano recuperato ma ancora in forse per iniziare la gara dal primo minuto di gioco. Soriano era ufficialmente in distinta ma ha avuto un problema durante il riscaldamento, al suo posto dentro dal primo minuto Vittorio Parigini che farà coppia con Belotti nel 3-5-2 dei granata. Tra pochi minuti via al match tra Atalanta-Torino che mette in palio punti importanti per le due formazioni reduci da un inizio di stagione piuttosto altalenante.