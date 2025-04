Infortunio Tavares, gli aggiornamenti sul calciatore della Lazio: c’è l’esito degli esami strumentali!

Infortunio Tavares, tutti gli aggiornamenti sul calciatore portoghese della Lazio: c’è l’esito degli esami strumentali! Le ultimissime

Dopo una lunga attesa, sono finalmente disponibili i risultati degli esami clinici svolti su Nuno Tavares per individuare la natura del problema fisico del laterale portoghese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex giocatore dell’Arsenal ha già ripreso le terapie presso il centro di Formello.

Come riferito da Il Messaggero, al suo rientro in Italia, Nuno dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti strumentali per ottenere un quadro più completo delle sue condizioni fisiche. Questi esami, inizialmente programmati per qualche giorno fa, saranno decisivi per aggiornare la situazione del giocatore e valutare il suo stato in vista della fase finale della Serie A. La Lazio e il calciatore attendono con fiducia gli esiti.