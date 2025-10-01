Infortunio Thuram, Inter in ansia per la coscia del francese: cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante che ha accusato un risentimento con lo Slavia Praga

Una vittoria netta, un 3-0 che consolida il cammino in Champions League, ma una preoccupazione che gela il sangue dei tifosi. L’Inter batte lo Slavia Praga ma esce dal campo con il fiato sospeso per le condizioni di Marcus Thuram, uscito al 67′ per un problema muscolare alla coscia sinistra. L’attaccante francese, protagonista assoluto della serata con un assist e giocate decisive, si è fermato dopo uno scatto, alzando bandiera bianca.

Nel post-partita, lo stesso giocatore ha provato a rassicurare l’ambiente con parole ottimistiche, parlando di un semplice crampo. «Sto bene, penso sia una piccola cosa. Non super grave», ha dichiarato, prima di commentare la crescita della squadra: «Siamo in crescita. In Champions è tosta anche contro le cosiddette “squadre semplici”, serviva una prova seria e l’abbiamo fatta».

Tuttavia, la cautela in casa Inter è massima. Il tecnico Cristian Chivu ha confermato che solo gli esami strumentali potranno chiarire la situazione. «Domani (oggi, ndr) faremo gli accertamenti, speriamo non sia niente di grave», ha dichiarato l’allenatore. Un eventuale stop di Thuram sarebbe una tegola pesantissima per l’Inter. Il francese è stato il trascinatore di questo avvio di stagione, con 5 gol e 2 assist in sette partite, un giocatore diventato fondamentale per gli equilibri della squadra tanto quanto lo era per Inzaghi. La sua assenza costringerebbe Chivu a varare nuove soluzioni offensive, con la coppia Lautaro-Pio Esposito come prima alternativa. Per ora, però, Marcus e l’Inter incrociano le dita, in attesa di un verdetto medico che si spera possa essere clemente e scongiurare un lungo stop.