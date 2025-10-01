Infortunio Thuram, arriva il comunicato ufficiale da parte dell'Inter. Le condizioni - Calcio News 24

Infortunio Thuram: risentimento muscolare al bicipite femorale, Inter in attesa degli sviluppi

L’infortunio di Marcus Thuram tiene in apprensione l’ambiente nerazzurro. Dopo la brillante prestazione in Inter-Slavia Praga di Europa League, vinta 3-0, l’attaccante francese ha riportato un problema fisico che ha reso necessaria la sua sostituzione nel secondo tempo. Oggi pomeriggio il giocatore si è sottoposto ad accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, per valutare l’entità del fastidio accusato alla gamba sinistra.

Gli esami clinici e strumentali hanno confermato un risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro, una condizione che, sebbene non grave, impone cautela. L’infortunio di Thuram sarà monitorato nei prossimi giorni, con una nuova valutazione prevista per la prossima settimana. Solo allora lo staff medico dell’Inter potrà stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero.

L’episodio è avvenuto al minuto 67 della sfida europea: Thuram, dopo aver avvertito un fastidio, ha segnalato il problema alla panchina. Nonostante il dolore, ha cercato di gestirsi fino alla sostituzione, senza segnali evidenti di stop traumatico. Tuttavia, la prudenza ha suggerito un controllo approfondito per evitare complicazioni.

L’infortunio di Thuram arriva in un momento delicato della stagione, con l’Inter impegnata su più fronti e attesa da match importanti sia in campionato che in Europa. L’attaccante francese si è rivelato uno dei migliori innesti della rosa, contribuendo con gol, assist e giocate decisive. Il tecnico Cristian Chivu spera in un recupero rapido, anche se l’idea di forzare i tempi è esclusa: si procederà con la massima attenzione per evitare ricadute.

Nonostante il comprensibile allarme iniziale, filtra ottimismo da ambienti vicini al club. Il risentimento muscolare è un problema comune, ma gestibile con il giusto riposo e il trattamento adeguato. L’Inter confida di poter riavere Thuram a disposizione già dopo la sosta o comunque in tempo utile per le prossime sfide di vertice.

Nel frattempo, l’infortunio di Thuram costringerà Chivu a rivedere temporaneamente le rotazioni offensive, puntando magari su Arnautovic o su alternative tattiche. La speranza è che si tratti solo di uno stop breve per uno dei protagonisti assoluti della stagione nerazzurra.