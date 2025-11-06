Infortunio Thuram, buone notizie in casa Inter. Vicino il rientro dell'attaccante? Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Infortunio Thuram, buone notizie per l’Inter: il francese è pronto a riprendersi l’attacco nerazzurro

L’infortunio di Thuram sembra finalmente alle spalle. Dopo oltre un mese di stop, Marcus Thuram è tornato in campo e ha riportato entusiasmo nell’ambiente nerazzurro. Il suo rientro, avvenuto nella sfida contro il Kairat Almaty, rappresenta un segnale estremamente positivo per Cristian Chivu e per tutta l’Inter, che ora può contare nuovamente su una delle sue pedine più importanti.

Entrato nella ripresa, Thuram ha subito dimostrato di aver voglia di lasciare il segno. Il francese ha cercato spesso il dialogo con i compagni d’attacco e ha ritrovato l’intesa con Lautaro Martínez, autore del gol decisivo. Anche se ancora lontano dalla miglior condizione, il numero 9 interista ha dato segnali incoraggianti: profondità, movimenti intelligenti e tanto spirito di sacrificio, elementi che lo avevano reso uno dei protagonisti assoluti prima dell’infortunio.

Infortunio Thuram, le ultime sulle sue condizioni

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’infortunio muscolare al bicipite femorale, rimediato il 30 settembre contro lo Slavia Praga, è ormai completamente smaltito. Chivu ha preferito non forzare i tempi, gestendo il rientro del giocatore con la massima prudenza: solo trenta minuti nella gara europea, ma sufficienti per ritrovare ritmo e fiducia. Le risposte arrivate dal campo sono state tutte positive, tanto che lo staff medico nerazzurro ha dato l’ok per un impiego più consistente già dal prossimo impegno di campionato.

Inter, Thuram pronto per la Lazio

L’obiettivo è averlo titolare contro la Lazio, in una sfida che potrebbe segnare il vero ritorno della coppia “ThuLa”, formata da Thuram e Lautaro. Per Chivu, la presenza del francese è fondamentale: la sua fisicità, la capacità di attaccare la profondità e di dialogare nello stretto con il capitano argentino rappresentano l’essenza dell’attacco interista. Con lui in campo, l’Inter guadagna imprevedibilità e intensità nella fase offensiva.

Dopo settimane di lavoro personalizzato e allenamenti a ritmo crescente, Marcus Thuram è pronto a lasciarsi definitivamente alle spalle l’infortunio e a tornare protagonista. Il suo ritorno arriva in un momento cruciale della stagione, con l’Inter impegnata su più fronti e alla ricerca di continuità in Serie A e in Europa.

Se le sensazioni saranno confermate, l’infortunio Thuram diventerà presto solo un ricordo, e l’attaccante francese potrà riprendere il suo ruolo di leader tecnico e mentale dell’attacco nerazzurro.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A