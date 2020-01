Infortunio Tomovic: il serbo lascia il campo durante la partita col Milan

Tomovic è stato sostituito per infortunio durante la partita di Coppa Italia Milan – Spal, sul risultato di 2-0 per i rossoneri

Con la Spal sotto 0-2 col Milan durante l’incontro valido per gli ottavi di Coppa Italia, Nenad Tomovic è stato costretto a lasciare il campo dopo un intervento di Ante Rebic.

Al suo posto è entrato Bartosz Salamon, appena in tempo per subire il terzo gol siglato da Theo Hernandez. Da valutare la gravità dell’infortunio del serbo, in prestito alla Spal dal Chievo Verona.