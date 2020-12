Infortunio Vidal: la decisione di Conte per Inter Shakhtar

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato delle condizioni fisiche di Arturo Vidal: il cileno sarà assente in Champions League

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato delle condizioni fisiche di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sarà assente in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI ANTONIO CONTE

«Arturo non è disponibile, rischiarlo vorrebbe dire allungare il tempo dell’infortunio e non ce lo possiamo permettere. Senza di lui però abbiamo vinto in Germania, perciò anche stavolta giocheremo da grande squadra».