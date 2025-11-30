Juventus News
Infortunio Vlahovic, allarme totale in casa Juve? Il centravanti resterà fuori per questi mesi
Infortunio Vlahović, massima allerta in casa Juventus: il serbo rischia fino a tre mesi di stop
L’infortunio Vlahović tiene in apprensione l’ambiente Juventus e rischia di trasformarsi nel caso più delicato di questo finale di 2025. L’attaccante serbo è stato costretto ad abbandonare il campo durante la sfida contro il Cagliari dopo aver avvertito un forte dolore all’adduttore sinistro in seguito a un tentativo di conclusione. Un segnale immediatamente preoccupante, confermato dalle prime valutazioni effettuate dallo staff medico bianconero.
Secondo le prime ricostruzioni, riportate anche da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio Vlahović potrebbe essere più serio del previsto: si teme una lesione muscolare che di fatto metterebbe fine al suo 2025 agonistico. La zona interessata, gli adduttori, è particolarmente delicata e soggetta a tempi di recupero lunghi, soprattutto in caso di lesioni di medio o alto grado.
Verso uno stop prolungato: rischio 2026
Il quadro che emerge dalle prime indiscrezioni non genera ottimismo. L’infortunio Vlahović potrebbe costringere il centravanti a osservare uno stop che va dalle otto alle dodici settimane. Ciò significherebbe un’assenza che potrebbe protrarsi fino alle prime settimane del 2026, compromettendo l’avvio del nuovo anno e imponendo alla Juventus una revisione completa della gestione offensiva.
Per Luciano Spalletti si tratta di un colpo pesante: Vlahović era considerato uno dei punti fermi del progetto tecnico. L’allenatore bianconero dovrà ora affidarsi alla coppia Jonathan David–Lois Openda, già protagonisti di reti importanti, e soprattutto al talento di Kenan Yildiz, sempre più responsabilizzato e determinante nelle scelte offensive.
Juventus costretta a reagire subito
L’infortunio Vlahović arriva in un momento delicato, con la Juventus chiamata ad affrontare un ciclo di gare cruciali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. L’assenza del numero 9 rischia di complicare le rotazioni e ridurre il potenziale realizzativo della squadra, costringendo il club a valutare già a dicembre eventuali interventi sul mercato.
In attesa del responso definitivo degli esami strumentali, a Torino cresce l’ansia: l’infortunio Vlahović potrebbe essere la notizia più pesante di questa fase della stagione. La Juventus spera in un verdetto meno severo, ma le prime sensazioni non fanno presagire nulla di buono per il bomber serbo.
LEGGI ANCHE LE ULTIME DI SERIE A
Yildiz, trascinatore di questa Juve. Cosa succederà in casa bianconera viste le voci di mercato?
Spalletti nel post partita di Juventus Cagliari: «Abbiamo vinto meritatamente, ma dobbiamo concretizzare di più. Yildiz è quello che ha l’intuizione che spacca la partita»