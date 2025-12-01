Juventus News
Infortunio Vlahovic, accertamenti al J Medical: le condizioni dell’attaccante bianconero dopo Juve-Cagliari – VIDEO
Infortunio Vlahovic, ko contro il Cagliari: visite al J Medical per valutare l’entità dell’infortunio – Il VIDEO di Juventusnews24
Brutte notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti dopo il successo di sabato sera contro il Cagliari firmato da Kenan Yildiz. Dusan Vlahovic si è presentato questa mattina al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali.
L’attaccante serbo ha accusato un problema alla gamba sinistra e i primi sospetti parlano di uno stiramento, ipotesi che lo costringerebbe a uno stop di diverse settimane. Un infortunio che arriva nel momento meno opportuno per la Vecchia Signora, attesa da un ciclo decisivo di partite prima della sosta natalizia per consolidare la corsa ai vertici della Serie A.
Ora l’attenzione è tutta rivolta ai responsi del J Medical, che chiariranno l’entità della lesione e i tempi di recupero. Qualora lo stiramento fosse confermato, Spalletti dovrà puntare sulle alternative: Jonathan David e Loïs Openda, entrambi tornati al gol in Champions League e chiamati a dimostrare di poter reggere il peso dell’attacco bianconero. Ecco il video raccolto dall’inviato di Juventusnews24:
