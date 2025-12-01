Spalletti Juve, con l’infortunio di Vlahovic il tecnico studia alternative rivoluzionare per l’attacco: non solo David Openda, c’è questa ipotesi per la Coppa Italia!

Spalletti Juve, con l’infortunio di Vlahovic il tecnico bianconero studia alternative rivoluzionare per l’attacco per la Coppa Italia

L’infortunio di Dusan Vlahovic ha aperto una crisi profonda nell’attacco della Juventus, costringendo il tecnico Luciano Spalletti a valutare soluzioni alternative e potenzialmente rivoluzionarie. Con il centravanti serbo fermo ai box per un problema agli adduttori che rischia di tenerlo fuori fino all’inizio del 2026, l’attenzione si è spostata sui nuovi acquisti estivi, Jonathan David e Loïs Openda. Tuttavia, il loro rendimento finora è stato deludente, caratterizzato da timidezza e un atteggiamento superficiale culminato nei fischi dello Stadium durante l’ultima gara contro il Cagliari.

Di fronte a questa situazione, come riporta il Corriere dello Sport, Spalletti ha lasciato intendere di avere in serbo una mossa a sorpresa. L’idea che sta prendendo corpo è quella di schierare il talento turco Kenan Yildiz nel ruolo di centravanti di manovra, un “falso 9” libero di svariare su tutto il fronte offensivo. Questa intuizione tattica ricorda da vicino la celebre trasformazione di Francesco Totti alla Roma, orchestrata proprio dall’allenatore di Certaldo.

Mentre la prossima sfida di Coppa Italia contro l’Udinese potrebbe rappresentare l’ultimo banco di prova per David e Openda, Spalletti guarda già al suggestivo ritorno al “Maradona” contro il Napoli. L’ipotesi più affascinante per il big match è un 3-5-2 con un attacco leggero e imprevedibile, formato dalla coppia Yildiz-Conceiçao, senza punti di riferimento fissi.

Questa soluzione tattica offrirebbe anche vantaggi al centrocampo, permettendo l’inserimento di Fabio Miretti per aumentare la qualità del reparto al fianco di Locatelli e Thuram. È il paradosso dell’attuale Juventus: Vlahovic, che sembrava un separato in casa ad agosto, è ora l’assente più rimpianto, mentre la squadra attende ancora che i costosi investimenti David e Openda dimostrino il loro valore.