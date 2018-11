Inghilterra-Croazia, Perisic sogna l’impresa: «Atmosfera grandiosa»

L’attaccante dell’Inter Ivan Perisic sogna l’impresa con la Croazia a Wembley: «Se giochiamo al massimo livello abbiamo una possibilità».

Cresce l’attesa in tutta la Croazia e non solo per la sfida di Nations League fra l’Inghilterra e la Croazia, in programma a Wembley domenica pomeriggio, che definirà le sorti del Gruppo 4 della League A di Nations League. Dopo l’exploit casalingo dei croati contro la Spagna, infatti, in caso di vittoria la Nazionale di Dalic staccherebbe il pass per la Final four, ma un discorso identico vale per i Tre Leoni. Alla vigilia della sfida è parso molto fiducioso l’attaccante dell’Inter, Ivan Perisic, intervenuto in conferenza stampa.

«Dopo la vittoria sulla Spagna – ha rivelato il giocatore nerazzurro – l’atmosfera negli spogliatoi è davvero grandiosa. Non abbiamo iniziato bene la Nations League, ma ora dipendiamo da noi stessi e vogliamo vincere. C’è sempre massima motivazione quando giochi per il tuo Paese, poi giochiamo a Wembley, uno degli stadi più belli del mondo».

«Nessuno può dirsi favorito con l’Inghilterra a Wembley, – ha precisato l’interista – loro sono una squadra giovane e che ha entusiasmo. Sono gli inglesi i favoriti, ma se noi giochiamo al massimo livello, penso che abbiamo una possibilità. Abbiamo analizzato i video per affrontarli nel migliore dei modi, sappiamo che dobbiamo correggere gli errori, ma sarà una gara differente da quella d’andata. Sarà aperta, soprattutto alla fine, se ci troveremo sul pari. Entrambe le squadre cercheranno i tre punti».

La Croazia e Perisic, insomma, credono che l’impresa sia possibile, e il pesante rovescio in trasferta per 6-0 contro la Spagna dello scorso 11 settembre è ormai soltanto un brutto ricordo per i lanciatissimi vice campioni del Mondo.

