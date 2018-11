Nel post partita di Croazia-Spagna, vinta per 3-2 dai balcanici, Lovren si è scagliato contro il collega Sergio Ramos

La Croazia ha superato la Spagna per 3-2 nel ritorno della gara di Nations League. Una partita molto combattuta, risolta solo al 93′ da Tin Jedvaj. Ma a fine gara, la lotta è continuata, con protagonisti Dejan Lovren e Sergio Ramos. I due difensori si beccano dalla finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, quando il centrale andaluso si rese protagonista del brutto fallo a Momo Salah. Dopo la grande vittoria, Lovren ha voluto vendicarsi, postando un video in cui deride il collega spagnolo. «Gli ho dato una bella gomitata. 3-2 Parla ancora, collega…La Spagna? Sono una banda di codardi, lo stemma della Croazia è l’unico degno». Su Instagram anche una foto in cui il croato sovrasta Ramos in un duello aereo.