Inghilterra, Kane: «Il piede sta bene, il dolore non lo sento quasi più»

Le parole di Harry Kane prima dell’ottavo di finale dell’Inghilterra contro il Senegal a Qatar 2022: «Mi concentro su quanto posso fare per la squadra»

Harry Kane è intervenuto in conferenza stampa assieme a Gareth Southgate alla vigilia dell’ottavo di finale di Qatar 2022 contro il Senegal. Di seguito le sue parole

«Prima di tutto il mio piede sta bene, sta migliorando giorno dopo giorno. Ora sono in un punto in cui quasi non lo sento affatto, quindi è fantastico. La forma? Sento di aver giocato bene. I gol sono quelli per la quale verrò sempre giudicato ma mi concentro su ciò che posso fare per la squadra».