Iniesta: «Non raggiungo Xavi in Qatar, lui sarà allenatore del Barcellona»

Andres Iniesta ha subito un brutto infortunio ed ora dovrà stare ai box per un po’: non cede però al corteggiamento di Xavi in Qatar

Andres Iniesta, intervistato da Al Kaas, ha parlato del suo futuro chiudendo la porta a Xavi.

«Lui allenatore dei blaugrana? Dipende da lui e dal Barcellona. Un giorno si incontreranno, non so quando ma ho fiducia che questo accadrà. Ha le potenzialità per allenare una squadra così. Ho ottimi rapporti con Xavi, mi parla tanto del Qatar. Sa che le cose stanno andando bene per me in Giappone, non so quale sarà il mio futuro. Per ora voglio divertirmi e continuare a giocare a calcio, mi sento bene e sono felice in Giappone».