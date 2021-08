Insigne Inter, bluff di Marotta per arrivare a Correa? Le ultime sul futuro del trequartista che piace tanto a Simone Inzaghi

Interessante retroscena riguardante l’Inter e Lorenzo Insigne. Secondo il Corriere della Sera le attenzioni del club sono tutte concentrate su Correa, con Insigne che rappresenterebbe per l’Inter un’alternativa low cost.

L’interesse per il giocatore appare più come una manovra per mettere fretta alla Lazio. L’entourage di Insigne è in contatto con altri club per il trasferimento del giocatore. L’ipotesi più probabile è che l’attaccante napoletano resti un altro anno agli ordini di Spalletti e si avvii così alla scadenza naturale del contratto.