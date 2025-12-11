Insigne Lazio, intesa raggiunta! Contratto definito e firma attesa a gennaio: ecco cosa manca

Insigne Lazio, accordo raggiunto! Contratto definito e firme ormai vicinissime: ecco che cosa manca per l’ufficialità

La Lazio aspetta il verdetto sull’autorizzazione al mercato, ma i riflettori sono già puntati su Lorenzo Insigne, pupillo di Sarri e possibile rinforzo chiave per l’attacco biancoceleste. L’ex Napoli è pronto a firmare: il tesseramento potrà avvenire solo a gennaio, quando le liste verranno riaperte.

Accordo già raggiunto

Secondo Il Messaggero, tra il presidente Claudio Lotito e Insigne esiste un’intesa di massima.

Contratto definito: stipendio, durata e condizioni economiche già stabilite.

Firma considerata una formalità: l’operazione sarà ufficializzata appena arriverà il nulla osta.

Il pupillo di Sarri

Maurizio Sarri vede in Insigne un vero e proprio vice-Zaccagni:

Creatività e rapidità sulla fascia sinistra.

Incisività negli inserimenti offensivi.

Esperienza europea e capacità di cambiare l’equilibrio della squadra.

Motivazione e qualità

L’arrivo di Insigne non è solo un colpo tecnico, ma anche un elemento motivazionale per il gruppo. La Lazio punta a rafforzare un reparto che ha mostrato limiti di continuità, mentre il giocatore è desideroso di mettersi subito al servizio del tecnico toscano.

Una pedina chiave per il futuro

Lotito mantiene cautela in attesa del via libera, ma la volontà della società è chiara: chiudere la trattativa e assicurarsi un giocatore di qualità assoluta. A gennaio, Insigne potrà incidere immediatamente sulle fortune della Lazio, diventando una pedina fondamentale per il presente e il futuro del club capitolino.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

