Lorenzo Insigne ha commentato il pareggio della sua squadra in PSG-Napoli: l’attaccante si dimostra deluso per il risultato ma soddisfatto della prestazione della sua squadra

Il Napoli pareggia in casa del PSG nella terza giornata di Champions League uscendo dal ‘Parco dei Principi’ con un pò di delusione per il 2-2 subito nei minuti di recupero. A margine della partita, Lorenzo Insigne ha analizzato la prova della sua squadra non celando l’insoddisfazione per il risultato: «Siamo un pò rammaricati, dopo una prestazione così di squadra siamo un pò tristi ma dobbiamo guardare avanti e al lato positivo, l’importante è non aver perso. Ci giocheremo tutto tra una settimana in casa, dovremo fare risultato a tutti i costi» le parole a Sky Sport.

Insigne ha poi prosguito: «Noi siamo tranquilli, ogni partita per noi è come una finale e questo è positivo, poi il mister ci trasmette la sua esperienza e positività. Dispiace per il pareggio, ma stiamo crescendo. Il mio gol? Ho fatto un gran movimento, ma il merito è sempre dei miei compagni che mi servono sempre nel modo giusto. Il mio infortunio? Ho preso un colpo e non respiravo bene, ma piano piano sta andando via. Siamo fiduciosi per la qualificazione dopo essere venuti qua con questo risultato. Il loro pareggio è arrivato solo al 93′, siamo una grande squadra».