Infortunio Insigne: l’autore del gol del vantaggio degli azzurri in PSG-Napoli, è costretto a uscire anticipatamente per un colpo allo sterno

PSG-Napoli, infortunio Insigne: l’attaccante azzurro che ha sbloccato la gara del ‘Parco dei Principi’ (segui la diretta live) ha dovuto abbandonare il campo anticipatamente per un colpo allo sterno subito in un contrasto di gioco nel corso del primo tempo. Il numero 24 napoletano è uscito intorno all’8′ del secondo tempo: al suo posto, Carlo Ancelotti ha mandato in campo Piotr Zielinski.