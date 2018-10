PSG-Napoli 0-1: risultato e cronaca in diretta live – Champions League 2018/2019

PSG-Napoli, gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo le belle vittorie di Roma e Juventus di ieri sera tocca al Napoli tornare a concentrarsi sulla Champions League. Agli azzurri però spetta un compito tutt’altro che facile. Di fronte infatti c’è il Psg di Cavani, Mbappè e Neymar, una delle favorite alla vittoria finale. Al Parc des Princes i ragazzi di Ancelotti dovranno tentare una vera e propria impresa, ma in caso di vittoria staccherebbero proprio i francesi di quattro punti, avvicinando così il passaggio del turno.

PSG-Napoli 0-1: il tabellino

MARCATORI: pt 28′ Insigne

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappé, Á.Di María, Neymar; Cavani. All. Tuchel

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimović, Raúl Albiol, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

ARBITRO: Zwayer (GER)

NOTE: AMMONITI: Marquinhos, Mertens, Mario Rui

PSG-Napoli: diretta live e sintesi

32′ pt – Duro fallo di Mario Rui che sgambetta Mabppè che l’aveva saltato secco, giusto il giallo qui

28′ pt – Gooooool! Napoli in vantaggio con Insigne: palla in profondità di Callejon per il folletto azzurro che prende il tempo a tutta la difesa e appena dentro l’area di rigore beffa Areola con morbido pallonetto

27′ pt – Rabiot recupera su Allan e rilancia l’azione, poi però aspetta troppo a passarla e l’azione sfuma

25′ st – Grande azione in ripartenza spinta da Fabian Ruiz che trova Hamsik centrale, apertura per Callejon in area, destro strozzato che non fa paura ad Areola

23′ pt – TRAVERSA! Traversa del Napoli colpita da Mertens su splendido suggerimento di Mario Rui dalla sinistra

22′ pt – Kimpembe effettua una grande chiusura su Insigne in area di rigore

21′ pt – Cross da fondo di Mario Rui verso il centro dell’area, esce e blocca Areola

19′ pt – Allan recupera alto su Rabiot e prova la conclusione da lontano, palla altissima, ma segnali di ripresa del Napoli

17′ pt – Ospina! Blocca in due tempi il diagonale di Cavani

15′ pt – Insigne pesca Callejon che taglia in area di rigore, sponda volante per Mertns che mette incredibilmente a lato, ma era tutto fermo per la posizione di offside dello spagnolo

12′ pt – Allan recupera e serve Mertens in profondità, il belga cerca Insigne, ma chiude bene Rabiot in copertura

11′ pt – Mbappè fa la sponda al limite per Neymar, chiuso da Koulibaly, ma Meunier recupera subito il possesso, fatica ad uscire il Napoli

8′ st – Napoli che si schiera con il 4-4-2 in fase di non possesso, mentre quando imposta si mette con una difesa a tre e Mario Rui più alto

6′ pt – Cavani cerca una cosa difficilissima su assist di Neymar, la sua conclusione al volo sul secondo palo esce non di poco

4′ pt – E’ rientrato ora Neymar che sembra in grado di continuare

3′ st – Splendida azione di Di Maria che salta Allan con un tunnel, palla aperta per Bernat, cross teso messo in angolo da Albiol

2′ pt – Attenzione però perché c’è Neymar fuori dal campo che sembra avere qualche problema

1′ pt – Subito Mbappè, salta secco Koulibaly e mette dentro per Cavani, girata sporca salvata sulla linea da Maksimovic

1′ pt – Tutto pronto al Parco dei Principi, comincia Psg-Napoli

PSG-Napoli: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Tuchel conferma le sensazioni della vigilia e schiera un 4-2-3-1 molto offensivo. In porta ci sarà Areola, con Kimpembe e Marquinhos a proteggerlo. Sule fasce invece scelti Bernat e Meunier. In mediana spazio a Rabiot e Verratti, che dovranno dare equilibrio alla squadra. In avanti c’è tutto il talento a disposizione dei parigini con Neymar, Mbappè e Di Maria alle spalli di Cavani. Ancelotti invece riserva una grossa sorpresa: ci sarà infatti Fabian Ruiz a centrocampo al posto di Zielinski, nel 3-5-2 insieme ad Allan e Hamsik. Sulle fasce invece spazio a Callejon e Mario Rui. In avanti alla fine scelto Mertens insieme con Insigne.

PSG-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Tuchel sa bene che questa è una sfida da vincere assolutamente per il suo PSG e sembra intenzionato a schierare una squadra molto offensiva. Molto probabile dunque il 4-2-3-1 con il trio delle meraviglie Mbappè-Di Maria-Neymar alle spalle dl grande ex di turno Edinson Cavani. Ancelotti invece adotta un atteggiamento più prudente inserendo Maksimovic al posto di Hysaj. In questo modo la squadra sarà libera di scivolare dal 4-4-2 al 3-5-2 a seconda delle indicazioni del tecnico. In avanti invece dubbio Mertens–Milik, con il belga favorito per partire dal primo minuto in coppia con Lorenzo Insigne.

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappé, Á.Di María, Neymar; Cavani. All. Tuchel

NAPOLI (3-5-2): Ospina; Maksimović, Raúl Albiol, Koulibaly; Callejón, Allan, Hamsik, Zielinski, Mário Rui; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

PSG-Napoli: i precedenti del match

C’è un solo precedente nella storia tra queste due squadre. Si tratta del doppio confronto in Coppa Uefa nel 1993. All’andata i parigini si imposero 2-0 grazie alla doppietta di George Weah. Al San Paolo invece terminò 0-0, e dunque Napoli eliminato. I ragazzi di Ancelotti sperano questa sera di ottenere la prima vittoria contro i transalpini

PSG-Napoli: l’arbitro del match

Sarà il tedesco Felix Zwayer l’arbitro di questo Psg–Napoli. Il fischietto 37enne è arbitro in Bundesliga dal 2009 e internazionale dal 2012 e dunque ha già accumulato una più che discreta esperienza per dirigere al meglio una sfida delicata come questa.

PSG-Napoli Streaming: dove vederla in tv

PSG-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Arena (canale 204 dello Sky Box, in HD 243) e Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.