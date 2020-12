Insigne: «Sono fiducioso per la salvezza. Inzaghi? Ci tratta tutti allo stesso modo»

Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha parlato al termine della vittoria dei campani contro il Genoa. Le sue parole

Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha parlato al termine della vittoria contro il Genoa. Queste le sue parole.

«Eravamo consapevoli dell’importanza di questa partita. Per fortuna abbiamo portato a casa il risultato e siamo molto contenti. Personalmente faccio sempre il mio: sto cercando di ricambiare la fiducia che la società ha sempre dimostrato di riporre nei miei confronti. La prestazione è stata positiva e sono soddisfatto».

ATTEGGIAMENTO – «La partita è stata molto difficile. Ci tenevamo molto a vincere. Stiamo facendo il nostro contro chiunque, anche contro le grandi, ed è un qualcosa che sta portando i suoi frutti».

SALVEZZA – «Ci tengo tantissimo. Darò tutto me stesso per raggiungere questo obiettivo con la squadra. Ci avviciniamo sempre di più a questo sogno, restiamo con i piedi per terra e dico anche che sono molto fiducioso».

INZAGHI – «Ci tratta tutti allo stesso modo. Quest’anno la cosa importante è quella di essere un gruppo, non c’è un io ma un noi. Questo è merito soprattutto del mister che ci ha inculcato questa mentalità».

TOUR DE FORCE – «Contro l’Udinese sarà una partita complicata. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo per cercare di portare a casa un risultato positivo».