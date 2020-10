Inter, a breve incontro con Raiola per il rinnovo di De Vrij

L’Inter e Raiola cominceranno presto le trattative per il rinnovo di De Vrij

L’Inter e Mino Raiola, come riportato da Tuttosport, dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per parlare del rinnovo di Stefan de Vrij. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023 e le intenzioni sarebbero quelle di proseguire in nerazzurro.

L’idea dell’agente sarebbe quella di aumentare l’attuale ingaggio da 4,5 milioni, che è inferiore a calciatori meno importanti come Nainggolan e Perisic. Le parti potrebbero venirsi incontro e accordarsi per circa 5 milioni di euro.